Зеленський: Головне завдання Кримської платформи - готувати деокупацію

Президент України Володимир Зеленський назвав основним завданням Кримської платформи "підготовку деокупації".

"Ми розуміємо, як повернемося в Крим. Ми розуміємо, скільки кроків треба нам зробити. Ми розуміємо, наскільки це непросто. Це важливе завдання, але ми бачимо цей шлях", - сказав він, виступаючи в середу на відкритті 3-го саміту Кримської платформи в Києві.

"За рік, що минув після попередньої зустрічі на нашій Кримській платформі, українські воїни зробили надзвичайні речі. Україна показала, що звільнення нашої землі під час бойових операцій не є випадковістю. Усе заслужено, це героїзм наших людей і оборонна підтримка від наших партнерів. Я дякую всім партнерам", - зазначив він.

За його словами, "українські сили рухаються вперед. І це найголовніше. Ми рухаємося, а коли Росія відступає із захоплених територій, вона просто заплющує на це очі. Російське суспільство може заплющити очі і на відхід окупантів із Криму".

"За рік ми довели, що глобальна стабільність можлива лише за участі України, лише коли російські агресивні наміри програють. Коли нам вдалося очистити частину Чорного моря від російських окупантів та запустити наш зерновий експорт морем, продовольчі ціни на світовому ринку знову знизилися", - сказав президент.

"Чорне море - ключ до світової продовольчої та соціальної стабільності. Крим - ключ до безпеки в Чорному морі. Не можна залишити ключі в руках терористів. І ми не залишимо", - заявив він.