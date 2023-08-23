Події

15:58 23.08.2023

Зеленський: Головне завдання Кримської платформи - готувати деокупацію

2 хв читати
Зеленський: Головне завдання Кримської платформи - готувати деокупацію

Президент України Володимир Зеленський назвав основним завданням Кримської платформи "підготовку деокупації".

"Ми розуміємо, як повернемося в Крим. Ми розуміємо, скільки кроків треба нам зробити. Ми розуміємо, наскільки це непросто. Це важливе завдання, але ми бачимо цей шлях", - сказав він, виступаючи в середу на відкритті 3-го саміту Кримської платформи в Києві.

"За рік, що минув після попередньої зустрічі на нашій Кримській платформі, українські воїни зробили надзвичайні речі. Україна показала, що звільнення нашої землі під час бойових операцій не є випадковістю. Усе заслужено, це героїзм наших людей і оборонна підтримка від наших партнерів. Я дякую всім партнерам", - зазначив він.

За його словами, "українські сили рухаються вперед. І це найголовніше. Ми рухаємося, а коли Росія відступає із захоплених територій, вона просто заплющує на це очі. Російське суспільство може заплющити очі і на відхід окупантів із Криму".

"За рік ми довели, що глобальна стабільність можлива лише за участі України, лише коли російські агресивні наміри програють. Коли нам вдалося очистити частину Чорного моря від російських окупантів та запустити наш зерновий експорт морем, продовольчі ціни на світовому ринку знову знизилися", - сказав президент.

"Чорне море - ключ до світової продовольчої та соціальної стабільності. Крим - ключ до безпеки в Чорному морі. Не можна залишити ключі в руках терористів. І ми не залишимо", - заявив він.

Теги: #крим #завдання #кримська_платформа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:07 23.08.2023
Ми маємо зробити все, щоб Крим знову став частиною України, - Дуда

Ми маємо зробити все, щоб Крим знову став частиною України, - Дуда

15:54 23.08.2023
Великі міжнародні компанії готові інвестувати у звільнений Крим - Зеленський

Великі міжнародні компанії готові інвестувати у звільнений Крим - Зеленський

15:49 23.08.2023
Зеленський відкрив третій саміт Кримської платформи

Зеленський відкрив третій саміт Кримської платформи

13:49 23.08.2023
ГУР заявило про знищення в Криму російського комплексу С-400 "Тріумф"

ГУР заявило про знищення в Криму російського комплексу С-400 "Тріумф"

12:32 23.08.2023
В окупованому Криму пошкодили БРПК "Бастіон" і радіолокаційні станції - Андрющенко

В окупованому Криму пошкодили БРПК "Бастіон" і радіолокаційні станції - Андрющенко

19:32 22.08.2023
Навколо Криму не може бути торгівлі, шлях деокупації Україна вирішить сама - Джапарова напередодні третього саміту Кримської платформи

Навколо Криму не може бути торгівлі, шлях деокупації Україна вирішить сама - Джапарова напередодні третього саміту Кримської платформи

14:49 22.08.2023
Генпрокурор: У Криму понад 180 політв'язнів, близько 400 кримчан притягнуто до відповідальності за заклики зупинити війну

Генпрокурор: У Криму понад 180 політв'язнів, близько 400 кримчан притягнуто до відповідальності за заклики зупинити війну

14:48 22.08.2023
Звільнення Криму, найімовірніше, відбуватиметься військовим шляхом - Данілов

Звільнення Криму, найімовірніше, відбуватиметься військовим шляхом - Данілов

14:05 22.08.2023
Генпрокурор: Реінтеграція Криму буде з чітким дотриманням прав людини

Генпрокурор: Реінтеграція Криму буде з чітким дотриманням прав людини

11:35 19.08.2023
Глава СБУ розповів про два перші підриви Кримського мосту

Глава СБУ розповів про два перші підриви Кримського мосту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська розвідка виманила в Україну російський гелікоптер Мі-8 з пілотом

Кількість жертв атаки ворожих безпілотників у Ромнах зросла до 4 осіб - глава МВС

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на порти Дунаю знищено 13 тис. тонн зерна

ГУР заявило про знищення в Криму російського комплексу С-400 "Тріумф"

Місце України на Заході - в Європейському Союзі та НАТО, заявив прем'єр Фінляндії

ОСТАННЄ

У Раді підтвердили достовірність документів про закупівлі Міноборони курток для військових за втричі завищеними цінами - нардеп Радіна

Українська розвідка виманила в Україну російський гелікоптер Мі-8 з пілотом

Унаслідок обстрілу Херсона постраждала жінка - ОВА

Зеленський зустрівся в Києві з делегацією Боснії і Герцеговини

Зеленський у Києві провів переговори з президентом Литви

Генпрокурор - президенту Португалії в Бучі: Скоєні тут злочини свідчать про умисне знищення українців

Кількість жертв атаки ворожих безпілотників у Ромнах зросла до 4 осіб - глава МВС

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на порти Дунаю знищено 13 тис. тонн зерна

Гроза залишила без світла понад 130 населених пунктів на заході України

Засновник компанії Spacebit відправить прапор України на Місяць у рамках британської місії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА