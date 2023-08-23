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15:34 23.08.2023

Українська розвідка виманила в Україну російський гелікоптер Мі-8 з пілотом

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Гелікоптер Мі-8 Збройних сил РФ захопили українські спецслужби в результаті спецоперації Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, пише "Українська правда" з посиланням на власні високопоставлені джерела в спецслужбах.

За даними видання, спецоперація ГУР тривала понад 6 місяців. "Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Мі-8 приземлився у Харківській області", - пише видання.

У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані, а пілот разом із сім'єю вже перебуває в Україні, сім'ю заздалегідь вивезли з РФ.

Україна таким чином отримала не лише гелікоптер, який уже транспортовано до Києва, а й деталі до винищувачів, які він перевозив.

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив інформацію про захоплення гелікоптера, але не уточнив деталей, повідомивши, що вся відповідна інформація буде оприлюднена пізніше.

"Так, така інформація є. Трохи потрібно почекати. Триває робота з екіпажем, зокрема. Все добре, новини будуть", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в середу.

Теги: #рф #мі8 #гур_міноборони

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