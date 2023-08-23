Зеленський зустрівся в Києві з делегацією Боснії і Герцеговини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у середу в Києві з головою Президії Боснії та Герцеговини Желько Комшичем і членом Президії цієї держави Денисом Бечировичем, які прибули з візитом для участі в третьому саміті міжнародної Кримської платформи.

"Глава держави подякував співрозмовникам за надання їхньою країною фінансової підтримки Україні в умовах повномасштабної російської агресії", - повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський також наголосив на важливості приєднання Боснії і Герцеговини до санкційної політики ЄС проти Росії. Зеленський висловив подяку Боснії і Герцеговині за підтримку резолюцій щодо територіальної цілісності й суверенітету України, зокрема в межах ООН.

Глава держави обговорив із головою та членом Президії Боснії і Герцеговини подальші перспективи посилення взаємодії між двома країнами, наголосивши, що Україну та Боснію і Герцеговину об'єднує спільна мета - членство в Європейському Союзі.

Президент також висловив сподівання, що Боснія і Герцеговина знайде можливість приєднатися до практичної реалізації української Формули миру.