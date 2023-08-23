Місце України на Заході - в Європейському Союзі та НАТО, заявив прем'єр Фінляндії

Про Україну потрібно говорити, як про частину євроатлантичної спільноти, вона має стати членом Європейського Союзу і НАТО, заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

"Ми справді повинні мати надію на життя після війни, тому маємо говорити про Україну як про частину євроатлантичної спільноти. Україна не повинна в односторонньому порядку вирішувати, яке в неї буде майбутнє. Україна бореться за наші спільні цінності, за свободу. Місце України на Заході - в ЄС і НАТО", - заявив Орпо на спільній із президентом України пресконференції в Києві.

Він нагадав, що на Саміті НАТО у Вільнюсі союзники підтвердили свою прихильність зробити так, щоб Україна стала членом альянсу.

"Фінляндія повністю підписується під цією заявою", - наголосив прем'єр.

Також Петтері Орпо зазначив, що Фінляндія долучилася до плану відбудови України й наразі залучає свої компанії, що займаються питаннями освіти, цифровізації, відновлення енергетичної галузі.

"Ми розраховуємо на продовження тіснішої співпраці з Україною з метою створення сучасної європейської країни", - заявив він.

Крім того, за його словами, Фінляндія інвестувала кошти у відновлення зруйнованого внаслідок війни житлового будинку в Ірпені.

"Фіни заявляють про свою солідарність з українським народом. Я був в Ірпені. Ми, фіни, менше говоримо, але зазвичай робимо конкретні справи. Будинок, який ми збудували там, став домівкою для 200 українців, які втратили своє житло. Це дуже конкретний крок", - резюмував прем'єр.