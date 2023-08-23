Події

13:03 23.08.2023

Погода в День Незалежності буде хмарною з проясненнями, лише в Карпатах і на півдні пройдуть короткочасні дощі

1 хв читати
Погода в День Незалежності буде хмарною з проясненнями, лише в Карпатах і на півдні пройдуть короткочасні дощі

В Україні в четвер, на День Незалежності, буде хмарно з проясненнями, без опадів, лише вночі в Закарпатті та в Карпатах, удень на крайньому півдні країни, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Як повідомляє Укргідрометцентр, уночі та вранці в Карпатському регіоні місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, удень 23-28°; у південній частині вночі 17-22°, удень 26-31°.

У Києві 24 серпня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 24 серпня найвища температура вдень була +35,8° у 2007 р., найнижча вночі +7,4° у 1907 р.

У п'ятницю, 25 серпня, в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень 25 серпня в північно-східних, 26 серпня в північно-західних, удень і північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18, на півдні до 22, удень 25-30, у південно-західних областях 30-34, на північному сході 23-25.

У Києві 25 серпня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень 26 серпня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 28-30°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:43 21.08.2023
Спека в Україні спаде, ночі стануть прохолоднішими

Спека в Україні спаде, ночі стануть прохолоднішими

13:11 20.08.2023
На початку тижня в Україні буде, як і раніше, спекотно, у низці областей - короткочасні дощі

На початку тижня в Україні буде, як і раніше, спекотно, у низці областей - короткочасні дощі

14:54 19.08.2023
Найближчими днями в Україні збережеться спекотна погода, лише в низці областей - короткочасні дощі

Найближчими днями в Україні збережеться спекотна погода, лише в низці областей - короткочасні дощі

12:03 18.08.2023
У вихідні в Україні переважно без опадів, у західних областях короткочасні дощі

У вихідні в Україні переважно без опадів, у західних областях короткочасні дощі

12:06 17.08.2023
У найближчі дві доби в більшості областей України без опадів

У найближчі дві доби в більшості областей України без опадів

15:21 14.08.2023
У Київській та низці інших областей до 17 серпня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

У Київській та низці інших областей до 17 серпня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

13:13 13.08.2023
Погода в Україні найближчими днями без опадів, вдень - спекотно

Погода в Україні найближчими днями без опадів, вдень - спекотно

12:51 12.08.2023
В Україні температура повітря підвищиться, у Чернігівській і Сумській областях вночі невеликий дощ

В Україні температура повітря підвищиться, у Чернігівській і Сумській областях вночі невеликий дощ

14:16 11.08.2023
У суботу на Лівобережжі, у Чернігівській, Сумській і Полтавській областях очікуються дощі та грози, подекуди з градом і шквальними вітрами

У суботу на Лівобережжі, у Чернігівській, Сумській і Полтавській областях очікуються дощі та грози, подекуди з градом і шквальними вітрами

12:57 10.08.2023
Найближчими днями в північних і східних областях очікуються дощі та грози

Найближчими днями в північних і східних областях очікуються дощі та грози

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Місце України на Заході - в Європейському Союзі та НАТО, заявив прем'єр Фінляндії

В окупованому Криму пошкодили БРПК "Бастіон" і радіолокаційні станції - Андрющенко

У Ромнах унаслідок атаки безпілотниками загинули двоє педагогів, можливо, ще двоє заблоковані під завалами - ДСНС

У ДТП на Вінниччині загинули 12 людей, зокрема 6 дітей

Президент Португалії прибув в Україну

ОСТАННЄ

Місце України на Заході - в Європейському Союзі та НАТО, заявив прем'єр Фінляндії

Серед біженців і ВПО майже вдвічі більше російськомовних і двомовних, ніж серед тих, хто залишився в Україні, - соцопитування "Рейтингу"

В окупованому Криму пошкодили БРПК "Бастіон" і радіолокаційні станції - Андрющенко

У Ромнах унаслідок атаки безпілотниками загинули двоє педагогів, можливо, ще двоє заблоковані під завалами - ДСНС

Об'єднати українців зможуть перемоги ЗСУ та відновлення країни, роз'єднати зможуть політичні конфлікти та взаємні звинувачення - соцопитування

У ДТП на Вінниччині загинули 12 людей, зокрема 6 дітей

Більше ніж половина українців заявляють про прохолодне ставлення до жителів ОРДЛО, але лише 5% - до жителів окупованих у 2022 році районів - соцопитування

Унаслідок влучання БПЛА повністю зруйновано будівлю навчального закладу в Ромнах - ОВА

Міністр енергетичної безпеки Великої Британії прибув до Києва

Президент Португалії прибув в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА