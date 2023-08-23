Погода в День Незалежності буде хмарною з проясненнями, лише в Карпатах і на півдні пройдуть короткочасні дощі

В Україні в четвер, на День Незалежності, буде хмарно з проясненнями, без опадів, лише вночі в Закарпатті та в Карпатах, удень на крайньому півдні країни, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Як повідомляє Укргідрометцентр, уночі та вранці в Карпатському регіоні місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, удень 23-28°; у південній частині вночі 17-22°, удень 26-31°.

У Києві 24 серпня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 24 серпня найвища температура вдень була +35,8° у 2007 р., найнижча вночі +7,4° у 1907 р.

У п'ятницю, 25 серпня, в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень 25 серпня в північно-східних, 26 серпня в північно-західних, удень і північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18, на півдні до 22, удень 25-30, у південно-західних областях 30-34, на північному сході 23-25.

У Києві 25 серпня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень 26 серпня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 28-30°.