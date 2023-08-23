Події

11:44 23.08.2023

У ДТП на Вінниччині загинули 12 людей, зокрема 6 дітей

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У ДТП на Вінниччині загинули 12 людей, зокрема 6 дітей

У Хмельницькому районі Вінницької області внаслідок зіткнення автомобіля "ВАЗ" із вантажівкою загинули 12 людей, зокрема шестеро дітей, поліція з'ясовує обставини ДТП, водія вантажівки затримали, інформують у ГУ Нацполіції Вінницької області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу с. Бродецьке Хмельницького району 22 серпня о 19:28. За попередньою інформацією слідства, внаслідок зіткнення "ВАЗ" із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких шестеро дітей віком від 2 до 12 років", - йдеться в повідомленні на сайті облполіції в середу.

Згідно з повідомленням, 42-річного водія вантажівки затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

Поліція Вінницької області встановлює обставини аварії, слідчі призначили низку експертиз.

За фактом ДТП із тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих в аварії.

Теги: #дтп #вінницька_область

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