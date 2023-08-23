Події

09:21 23.08.2023

Окупанти завдали авіаудару по дитсадку та житлових будинках Херсона

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Окупанти завдали авіаудару по дитсадку та житлових будинках Херсона

Близько четвертої ранку середи російські окупанти скинули дві керовані авіабомби на дитсадок і житлові будинки в Херсоні, поранень зазнало шестеро осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у середу вранці в телеграмі.

Як поінформував Прокудін, потерпілого 22-річного чоловіка доправили до медзакладу, усім іншим лікарі надали допомогу на місці.

За його словами, на місці обстрілу виникла пожежа.

Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що внаслідок авіаудару сталося загоряння закладу дошкільної освіти в Корабельному районі Херсона.

"До гасіння оперативно залучено 3 одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС", - написав він.

За інформацією Мрочка, за минулу добу ворог 13 разів обстріляв Херсонську міську територіальну громаду, використавши 78 снарядів. Сказано, що є ураження в Херсоні, Садовому та Комишанах.

Загалом, як повідомляє Прокудін, окупанти 72 рази обстріляли Херсонщину, випустивши по ній за минулу добу 364 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" і БПЛА. По місту Херсон припало 27 снарядів.

"Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; територію заводу, фабрики, підприємства; об'єкти критичної інфраструктури та лікарні в Херсоні; будівлю магазину та об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі", - написав він.

За його даними, внаслідок російської атаки одна людина загинула і п'ятеро дістали поранення.

Джерела:

https://t.me/olexandrprokudin/1175 https://t.me/roman_mrochko/2326

Теги: #херсон #обстріли

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