Події

08:32 23.08.2023

У Львівській області через погодні умови знеструмлено 131 населений пункт

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У Львівській області через погодні умови знеструмлено 131 населений пункт

У зв'язку з несприятливою погодою вночі виникли перебої в мережах ПрАТ "Львівобленерго", унаслідок чого 68 населених пунктів знеструмлено повністю, 63 - частково, поінформував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у телеграмі у середу вранці.

"Уночі через несприятливі метеоумови (гроза, дощ, пориви вітру) виникли порушення в мережах ПрАТ "Львівобленерго". Станом на цю годину знеструмлено 131 населений пункт у Львівській області (68 повністю, 63 - частково)", - написав Козицький.

Він зазначив, що найбільше відключених абонентів на самбірському, турківському, стрийському та сколівському напрямках. Над відновленням електропостачання працюють 150 фахівців, задіяно 52 одиниці техніки.

 

 

 

Теги: #електроенергія #львівська

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