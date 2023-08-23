Події

08:19 23.08.2023

У результаті обстрілів РФ за добу троє загиблих і четверо поранених жителів Донеччини

1 хв читати
У результаті обстрілів РФ за добу троє загиблих і четверо поранених жителів Донеччини

Протягом вівторка внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло троє мирних жителів с. Торського та ще четверо людей дістали поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко в телеграмі у середу вранці.

"За 22 серпня росіяни вбили 3 жителів Донбасу - у Торському. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - написав він.

Глава ОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:44 23.08.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мирну жительку

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мирну жительку

08:15 23.08.2023
За ніч ППО знищила над Одещиною дев’ять БПЛА, є влучення у виробничо-перевантажувальні комплекси

За ніч ППО знищила над Одещиною дев’ять БПЛА, є влучення у виробничо-перевантажувальні комплекси

07:54 23.08.2023
Росіяни обстріляли вночі Нікополь із важкої артилерії, постраждалих немає

Росіяни обстріляли вночі Нікополь із важкої артилерії, постраждалих немає

04:53 23.08.2023
На Донеччині 171 дитина залишається у прифронтових н.п. - ОВА

На Донеччині 171 дитина залишається у прифронтових н.п. - ОВА

02:04 23.08.2023
Росіяни 20 разів обстріляли Сумщину, поранено 4 людей, пошкоджено багатоповерхівку та 7 авто - ОВА

Росіяни 20 разів обстріляли Сумщину, поранено 4 людей, пошкоджено багатоповерхівку та 7 авто - ОВА

00:31 23.08.2023
Упродовж тижня окупанти вели обстріли поблизу Запорізької АЕС - МАГАТЕ

Упродовж тижня окупанти вели обстріли поблизу Запорізької АЕС - МАГАТЕ

22:58 22.08.2023
Окупанти завдали ракетних ударів по смт Чкаловському на Харківщині, інформація про постраждалих уточнюється - ОВА

Окупанти завдали ракетних ударів по смт Чкаловському на Харківщині, інформація про постраждалих уточнюється - ОВА

22:53 22.08.2023
Унаслідок вечірнього артобстрілу Донеччини троє мешканців загинули та двоє поранено - ОВА

Унаслідок вечірнього артобстрілу Донеччини троє мешканців загинули та двоє поранено - ОВА

19:20 22.08.2023
Росіяни двічі за день обстрілювали Нікопольщину

Росіяни двічі за день обстрілювали Нікопольщину

09:03 22.08.2023
Російські війська обстріляли 30 міст і сіл Запорізької області, один чоловік загинув, ще одного госпіталізували

Російські війська обстріляли 30 міст і сіл Запорізької області, один чоловік загинув, ще одного госпіталізували

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України мали успіх поблизу Новопрокопівки на мелітопольському напрямку

Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів

Сили оборони відбили атаки окупантів під Авдіївкою та Мар'їнкою, наступ на мелітопольському напрямку триває

Вісім українських пілотів розпочали тренування на F-16 у Данії - ЗМІ

Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з ЄС - Шмигаль

ОСТАННЄ

ЗС України мали успіх поблизу Новопрокопівки на мелітопольському напрямку

У Львівській області через погодні умови знеструмлено 131 населений пункт

Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів

Окупанти завдали чотири ракетних і 58 авіаударів по Україні за добу

Українська авіація завдала 11 ударів по особовому складу окупантів за добу

23 серпня: Яке сьогодні свято

На Вінниччині дев'ятеро людей загинуло у ДТП, обставини встановлюються - поліція

Міністри оборони України та Нідерландів обговорили консолідацію зусиль для відсічі РФ та реалізацію двосторонніх проектів для посилення ЗСУ

Близько 30 людей стали жертвами природних пожеж у Греції

У Києві відновлено рух трамваїв маршрутами №8 та 28Д - КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА