У результаті обстрілів РФ за добу троє загиблих і четверо поранених жителів Донеччини

Протягом вівторка внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло троє мирних жителів с. Торського та ще четверо людей дістали поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко в телеграмі у середу вранці.

"За 22 серпня росіяни вбили 3 жителів Донбасу - у Торському. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - написав він.

Глава ОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.