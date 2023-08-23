Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів, 23 артсистем, 12 БПЛА, 12 бронемашин, 11 танків, одну РСЗВ, а також 26 одиниць авто і спецтехніки, повідомили в Генштабі Збройних сил України в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 258820 (+480) осіб ліквідовано, танків - 4373 (+11) од, бойових броньованих машин - 8488 (+12) од, артилерійських систем - 5318 (+23) од, РСЗВ - 722 (+1) од, засобів ППО - 491 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4324 (+12), крилаті ракети - 1406 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7745 (+23) од, спеціальна техніка - 800 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.