Росіяни 20 разів обстріляли Сумщину, поранено 4 людей, пошкоджено багатоповерхівку та 7 авто - ОВА

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 115 вибухів, четверо місцевих жителів зазнали поранень, є пошкодження інфраструктури, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

Обстрілів зазнали Великописарівська, Середино-Будська, Краснопільська, Хотинська, Дружбовська, Есманська, Білопільська громади.

Зокрема, ворог обстрілював Середино-Будську громаду з мінометів (8 вибухів) та атакував за допомогою дронів-камікадзе (2 вибухи).

"В результаті одного з обстрілів поранено чотирьох мирних жителів та пошкоджено сім приватних автомобілів (…) Пошкоджено багатоповерхівку", - інформують в ОВА.

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів (3 вибухи) та ЗПГ (4 вибухи), а також здійснив авіаційний обстріл НАР (10 вибухів).

Краснопільська громада зазнала мінометного (18 вибухів) та артилерійського (САУ) (4 вибухи) обстрілів, окрім цього росіяни атакували з АГС (9 вибухів).

Окупанти обстріляли з АГС Дружбівську громаду (30 вибухів) та скинули на її територію 4 міни.

По Хотинській та Есманській громадах супротивник вів мінометний обстріл: вісім та шість вибухів відповідно.

Тим часом на територію Білопільської громади ворог скинув дев'ять мін.