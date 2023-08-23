Події

02:04 23.08.2023

Росіяни 20 разів обстріляли Сумщину, поранено 4 людей, пошкоджено багатоповерхівку та 7 авто - ОВА

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Росіяни 20 разів обстріляли Сумщину, поранено 4 людей, пошкоджено багатоповерхівку та 7 авто - ОВА

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 115 вибухів, четверо місцевих жителів зазнали поранень, є пошкодження інфраструктури, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).
Обстрілів зазнали Великописарівська, Середино-Будська, Краснопільська, Хотинська, Дружбовська, Есманська, Білопільська громади.
Зокрема, ворог обстрілював Середино-Будську громаду з мінометів (8 вибухів) та атакував за допомогою дронів-камікадзе (2 вибухи).
"В результаті одного з обстрілів поранено чотирьох мирних жителів та пошкоджено сім приватних автомобілів (…) Пошкоджено багатоповерхівку", - інформують в ОВА.
По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів (3 вибухи) та ЗПГ (4 вибухи), а також здійснив авіаційний обстріл НАР (10 вибухів).
Краснопільська громада зазнала мінометного (18 вибухів) та артилерійського (САУ) (4 вибухи) обстрілів, окрім цього росіяни атакували з АГС (9 вибухів).
Окупанти обстріляли з АГС Дружбівську громаду (30 вибухів) та скинули на її територію 4 міни.
По Хотинській та Есманській громадах супротивник вів мінометний обстріл: вісім та шість вибухів відповідно.
Тим часом на територію Білопільської громади ворог скинув дев'ять мін.

 

Теги: #україна #ситуація #обстріли #сумська

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