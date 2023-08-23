Події

01:15 23.08.2023

Близько 30 людей стали жертвами природних пожеж у Греції

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Близько 30 людей стали жертвами природних пожеж у Греції

Рятувальники у вівторок виявили тіла 28 людей, які загинули внаслідок природних пожеж у північній частині Греції, повідомляє ЕФЕ.
Агентство зазначає, що за три дні ці пожежі у Греції пройшли понад 43 тис. га землі.
Через пожежі влада міста Ано-Льосія, північного передмістя Афін, розпорядилася евакуювати жителів. У сусідньому місті Філі полум'я вже охопило кілька будівель.
Розпорядження про евакуацію також діють у деяких населених пунктах в Аттиці, Східній Македонії та у Фракії.
Раніше у вівторок біля передгір'я гори Парніта поблизу Афін сталося нове загоряння. Полум'я спалило кілька будинків і змусило мешканців терміново евакуюватись.
Не піддається контролю та пожежа біля міста Аспропіргос за 15 км від центру Афін. Понад 120 пожежників намагаються локалізувати спалах. На місці працюють дев'ять пожежних літаків.
На допомогу Греції Румунія відправила 66 пожежників, які прибули до Афін у вівторок. Крім того, очікується допомога від Німеччини, Швеції, Чехії та Хорватії, які, за повідомленням грецької влади, відправлять Афінам 64 пожежники, 19 пожежних машин, сім літаків та гелікоптер.

Теги: #греція #загиблі #пожежі #ситуація

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