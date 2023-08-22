Події

20:56 22.08.2023

Рух суден через протоку Дарданелли закрили через роботу пожежної авіації

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Рух суден через протоку Дарданелли закрили через роботу пожежної авіації

Турецька влада у вівторок призупинила рух суден через протоку Дарданелли через лісові пожежі в прибережних районах, повідомляють турецькі ЗМІ.

За їхніми даними, "рух через протоку призупинено з 18:45 за місцевим часом, оскільки в гасінні пожеж беруть участь спеціалізовані літаки, які забирають воду прямо з протоки".

Крім того, якщо вогонь вийде на узбережжя, то до гасіння вже готові спеціалізовані судна.

Про те, коли рух через Дарданелли можуть відновити, поки що не повідомляється.

Протока Дарданелли з'єднує Егейське море з Мармуровим, а в парі з Босфором - і з Чорним. Вона є важливим шляхом для суден.

 

 

Теги: #рух #туреччина #дарданелли

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