Події

20:49 22.08.2023

У ЄС підтвердили підтримку ЕКОВАС у зв'язку з путчем у Нігері

2 хв читати
У ЄС підтвердили підтримку ЕКОВАС у зв'язку з путчем у Нігері

Євросоюз продовжує із занепокоєнням стежити за ситуацією в Нігері та підтримує всі зусилля з відновлення конституційного ладу в країні, яких докладає Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС), заявив Петер Стано, прессекретар голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Ми бачили, що ЕКОВАС уже відкинуло пропозицію (військової влади Нігеру - ІФ-У) про вибори через три роки. Ми готові підтримувати зусилля, посередництво, усі дії ЕКОВАС, щоб знайти рішення для Нігеру щодо відновлення конституційного ладу", - сказав офіційний представник Борреля у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

Стано пояснив, що на цій стадії ЄС покладається насамперед на дипломатичні засоби для врегулювання ситуації. Він повторив, що Євросоюз і його держави-члени "намагаються підтримувати ЕКОВАС у Нігері й робитимуть це надалі".

Раніше стало відомо, що ЕКОВАС розкритикувало заяву очільника путчистів у Нігері генерала Абдурахмана Тчіані, за словами якого, передання влади в країні цивільним політикам може відбутися через три роки.

"Трирічний перехід неприйнятний", - заявив представник ЕКОВАС, який відповідає за питання миру і безпеки, Абдель Фаттах Муса. "Ми вимагаємо, щоб конституційний лад у Нігері було відновлено якнайшвидше", - сказав він.

Делегація ЕКОВАС, яка відвідала 19 серпня столицю Нігеру Ніамей для переговорів із заколотниками, що захопили владу, не домоглася суттєвих поступок, згідно з повідомленнями ЗМІ.

Військові, як і раніше, відмовляються звільнити поваленого президента Мохамеда Базума і не розглядають можливості повернути йому повноваження, як того вимагає регіональна африканська організація.

Після переговорів Тчіані в телезверненні до населення пообіцяв повернути владу цивільному уряду не пізніше ніж через три роки.

26 липня частина бійців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента країни Базума. Генштаб ЗС Нігеру підтримав заколотників.

Теги: #єс #позиція #нігер #ековас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:47 22.08.2023
Вісім країн приєдналися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі

Вісім країн приєдналися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі

16:35 22.08.2023
Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з ЄС - Шмигаль

Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з ЄС - Шмигаль

12:54 22.08.2023
Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

19:31 21.08.2023
Плани Данії та Нідерландів поставити F-16 Україні не змінюють позиції Берліна щодо ракет Taurus

Плани Данії та Нідерландів поставити F-16 Україні не змінюють позиції Берліна щодо ракет Taurus

16:33 21.08.2023
Альтернативи експорту українського зерна Чорним морем немає - єврокомісар Сінкявичюс

Альтернативи експорту українського зерна Чорним морем немає - єврокомісар Сінкявичюс

15:55 21.08.2023
ЄС має субсидувати транзит українського зерна і продовжити заборону на його імпорт до прифронтових країн - єврокомісар

ЄС має субсидувати транзит українського зерна і продовжити заборону на його імпорт до прифронтових країн - єврокомісар

19:06 19.08.2023
Делегація ЕКОВАС прибула до Нігеру

Делегація ЕКОВАС прибула до Нігеру

04:42 19.08.2023
У США розробляють план з переміщення двох баз із Нігеру в інші країни

У США розробляють план з переміщення двох баз із Нігеру в інші країни

19:49 17.08.2023
Матернова вважає, що є реальна перспектива відкриття переговорів про вступ України до ЄС узимку

Матернова вважає, що є реальна перспектива відкриття переговорів про вступ України до ЄС узимку

19:14 17.08.2023
Матернова повідомила, що розпочне виконання обов'язків нового посла в Україні з середини вересня

Матернова повідомила, що розпочне виконання обов'язків нового посла в Україні з середини вересня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вісім українських пілотів розпочали тренування на F-16 у Данії - ЗМІ

Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з ЄС - Шмигаль

ДБР проводить слідчі дії у військкоматах і ВЛК низки областей для виявлення корупції

Україна ініціює створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими

Звільнення Криму, найімовірніше, відбуватиметься військовим шляхом - Данілов

ОСТАННЄ

Рух суден через протоку Дарданелли закрили через роботу пожежної авіації

"Українська бронетехніка" налагодила виробництво 120-мм мін

Секретаріат Енергоспівтовариства допоможе "Укргідроенерго" в супроводі позовів проти РФ

Навколо Криму не може бути торгівлі, шлях деокупації Україна вирішить сама - Джапарова напередодні третього саміту Кримської платформи

До 40% зросла кількість українців, які вважають, що за незалежності було більше хорошого, ніж поганого - соцопитування

Сили оборони завдали 11 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Окупанти завдали 38 авіаударів по Україні за добу

Росіяни двічі за день обстрілювали Нікопольщину

Тото Кутуньйо помер на 81-му році життя

Відновлення деокупованих громад потребує системного державного підходу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА