У ЄС підтвердили підтримку ЕКОВАС у зв'язку з путчем у Нігері

Євросоюз продовжує із занепокоєнням стежити за ситуацією в Нігері та підтримує всі зусилля з відновлення конституційного ладу в країні, яких докладає Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС), заявив Петер Стано, прессекретар голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Ми бачили, що ЕКОВАС уже відкинуло пропозицію (військової влади Нігеру - ІФ-У) про вибори через три роки. Ми готові підтримувати зусилля, посередництво, усі дії ЕКОВАС, щоб знайти рішення для Нігеру щодо відновлення конституційного ладу", - сказав офіційний представник Борреля у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

Стано пояснив, що на цій стадії ЄС покладається насамперед на дипломатичні засоби для врегулювання ситуації. Він повторив, що Євросоюз і його держави-члени "намагаються підтримувати ЕКОВАС у Нігері й робитимуть це надалі".

Раніше стало відомо, що ЕКОВАС розкритикувало заяву очільника путчистів у Нігері генерала Абдурахмана Тчіані, за словами якого, передання влади в країні цивільним політикам може відбутися через три роки.

"Трирічний перехід неприйнятний", - заявив представник ЕКОВАС, який відповідає за питання миру і безпеки, Абдель Фаттах Муса. "Ми вимагаємо, щоб конституційний лад у Нігері було відновлено якнайшвидше", - сказав він.

Делегація ЕКОВАС, яка відвідала 19 серпня столицю Нігеру Ніамей для переговорів із заколотниками, що захопили владу, не домоглася суттєвих поступок, згідно з повідомленнями ЗМІ.

Військові, як і раніше, відмовляються звільнити поваленого президента Мохамеда Базума і не розглядають можливості повернути йому повноваження, як того вимагає регіональна африканська організація.

Після переговорів Тчіані в телезверненні до населення пообіцяв повернути владу цивільному уряду не пізніше ніж через три роки.

26 липня частина бійців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента країни Базума. Генштаб ЗС Нігеру підтримав заколотників.