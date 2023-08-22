Цього року до шкіл Києва підуть 25 тисяч першокласників, усі школи відкриються - Кличко

До шкіл української столиці 1 вересня підуть майже 25 тис. першокласників, що близько до показників довоєнного часу, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Саме завдяки нашій із вами роботі та зусиллям освітній процес у Києві не зупинявся. І це в умовах, коли за час широкомасштабної війни російський агресор пошкодив у столиці 104 заклади освіти. 83 із них уже відновили, у решті тривають ремонтні роботи. Цьогоріч до столичних шкіл підуть майже 25 тисяч першокласників, що близько до показників довоєнних років. Я вважаю, це – прояв довіри до нас із вами. І прагнення батьків, щоб їхні діти жили й навчалися в Україні, в Києві", - сказав мер Києва Віталій Кличко на серпневій освітній конференції.

За його словами, усі 420 шкіл столиці розпочнуть свою роботу, абсолютна більшість із них – в очному форматі.

Мер Києва подякував освітянам за їхню роботу. За словами Кличка, 762 випускники отримали максимальні 200 балів за підсумками національного мультипредметного тестування.