Події

18:03 22.08.2023

Вісім українських пілотів розпочали тренування на F-16 у Данії - ЗМІ

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Вісім українських пілотів розпочали тренування на F-16 у Данії - ЗМІ

Данія розпочала навчання вісьмох українських пілотів польотів на винищувачах F-16 у рамках свого зобов'язання щодо безоплатного передання літаків Україні, повідомляє Reuters у вівторок із посиланням на данські збройні сили.

"Вісім пілотів прибули на данську військову авіабазу в Скрідструпі разом із 65 військовослужбовцями, яких навчать обслуговувати літаки", - йдеться в повідомленні.

Данія поставить Україні 19 винищувачів F-16 і перші шість із них - ближче до нового року. За даними оборонного відомства, Данія нині має 43 літаки F-16, але з міркувань безпеки не повідомляється, скільки з них перебувають в експлуатації.

Нідерланди, які мають 42 F-16, іще не вирішили, скільки літаків вони поставлять Україні.

 

Теги: #данія #пілоти #f_16

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