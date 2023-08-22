РФ передала Україні вже 12 тіл українських воїнів, яких вважали військовополоненими
РФ станом на сьогодні передала Україні вже 12 тіл українських воїнів, яких вважали військовополоненими, повідомлень про погіршення їхнього здоров'я від російської сторони не було, повідомив керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк.
"Станом на сьогодні сторона РФ передала нам уже 12 тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають у полоні в Росії. При цьому жодних повідомлень з боку Росії ні про погіршення їхнього здоров'я, ні про важкий їхній стан не було. Що знову ж таки ставить під сумнів якість роботи або наявність у тієї сторони медичної комісії", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у вівторок.