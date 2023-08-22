Події

16:18 22.08.2023

РФ передала Україні вже 12 тіл українських воїнів, яких вважали військовополоненими

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РФ станом на сьогодні передала Україні вже 12 тіл українських воїнів, яких вважали військовополоненими, повідомлень про погіршення їхнього здоров'я від російської сторони не було, повідомив керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк.

"Станом на сьогодні сторона РФ передала нам уже 12 тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають у полоні в Росії. При цьому жодних повідомлень з боку Росії ні про погіршення їхнього здоров'я, ні про важкий їхній стан не було. Що знову ж таки ставить під сумнів якість роботи або наявність у тієї сторони медичної комісії", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у вівторок.

Теги: #рф #тіла #військовополонені

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