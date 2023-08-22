Події

11:23 22.08.2023

З осені 400 помічників ветеранів з'являться в громадах чотирьох областей - Лапутіна

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З осені 400 помічників ветеранів з'являться в громадах чотирьох областей - Лапутіна

З осені 400 помічників ветеранів з'являться в громадах чотирьох областей України, повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

"Вони наразі проходять навчання і з осені наші помічники ветеранів з'являться в громадах чотирьох областей", - сказала Лапутіна на Міжнародному ветеранському форумі у вівторок.

За її словами, це буде 400 людей, які допомагатимуть ветеранам повертатися з фронту в цивільне життя.

Координуватиме діяльність помічників ветеранів Сервісний офіс з питань ветеранів у громадах.

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що під час формування інституту помічника ветеранів діятиме принцип "рівний з рівним": до допомоги ветеранам залучатимуть насамперед захисників і захисниць, а також членів їхніх родин.

Теги: #мінветеранів #лапутіна

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