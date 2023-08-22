Понад 10 пунктів видачі гумдопомоги ТЧХУ працює на Закарпатті

У Закарпатській області працюють 13 пунктів видачі гуманітарної допомоги Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"В усіх шести районах області, при міських і районних організаціях Українського Червоного Хреста, надається допомога вразливим верствам населення та громадянам, які вимушено покинули домівки і проживають на Закарпатті", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

У пунктах видачі ТЧХУ люди отримують речі першої необхідності, зокрема, продуктові та гігієнічні набори, дитячі речі та харчування, постільні речі, ковдри.

Лише за останні півроку допомогу в таких пунктах отримали близько 85 тисяч громадян.