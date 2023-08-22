Події

08:12 22.08.2023

Сили оборони за добу ліквідували 410 окупантів і 31 артилерійську систему противника

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Сили оборони за добу ліквідували 410 окупантів і 31 артилерійську систему противника

Сили оборони за минулу добу ліквідували 410 окупантів, 4 танки, 27 бронемашин, 31 артсистему, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 3 безпілотники, 33 одиниці авто і спецтехніки супротивника, повідомили в Генштабі Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 258340 (+410) осіб ліквідовано, танків - 4362 (+4) од, бойових броньованих машин - 8476 (+27) од, артилерійських систем - 5295 (+31) од, РСЗВ - 721 (+2) од, засоби ППО - 491 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4312 (+3), крилаті ракети - 1406 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7722 (+30) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 797 (+3)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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