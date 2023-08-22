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02:25 22.08.2023

Енергосистема може пройти опалювальний сезон без відключень е/е, якщо не буде обстрілів - Галущенко

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Енергосистема може пройти опалювальний сезон без відключень е/е, якщо не буде обстрілів - Галущенко


 Енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, а також відпрацьовують швидке реагування на можливі екстрені ситуації, заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час робочої поїздки до Львівської області, повідомляє прес-служба Міненерго.
"Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які ми не можемо прогнозувати. Мета ворога - досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з точки зору утримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані", - сказав Галущенко.
Він наголосив, що в разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли не планується вводити обмеження в подачі електроенергії споживачам.
"Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер", - додав міністр.

Теги: #україна #енергосистема #відключення #галущенко

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