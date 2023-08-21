Події

22:52 21.08.2023

РФ вивела в Чорне море три ракетоносії із загальним залпом до 20 "Калібрів"

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РФ вивела в Чорне море три ракетоносії із загальним залпом до 20 "Калібрів"


 На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають три ракетоносії РФ із загальним залпом до 20 крилатих ракет "Калібр", повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров про ситуацію в акваторії Чорного моря станом на вечір понеділка.
"У Чорному морі кількість ракетоносіїв ворог збільшив до 3 - 2 надводних і 1 підводний. Сумарний залп "Калібрів" може сягати до 20", - написав він у своєму Телеграм-каналі.
Назаров уточнив, що загальна кількість складу корабельного угруповання противника становить 11 одиниць.
"У разі ракетної загрози не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, проходьте в укриття", - додав речник ОК "Південь".
 

Теги: #україна #чорне_море #ракетоносії

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