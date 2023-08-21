РФ вивела в Чорне море три ракетоносії із загальним залпом до 20 "Калібрів"



На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають три ракетоносії РФ із загальним залпом до 20 крилатих ракет "Калібр", повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров про ситуацію в акваторії Чорного моря станом на вечір понеділка.

"У Чорному морі кількість ракетоносіїв ворог збільшив до 3 - 2 надводних і 1 підводний. Сумарний залп "Калібрів" може сягати до 20", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Назаров уточнив, що загальна кількість складу корабельного угруповання противника становить 11 одиниць.

"У разі ракетної загрози не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, проходьте в укриття", - додав речник ОК "Південь".

