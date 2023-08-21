Війна в Україні змінила європейську медицину, викликів стає більше для всіх - Олена Зеленська

Під час візиту до Королівства Данія Олена Зеленська провела зустріч із міністром підприємництва Мортеном Бедскоу, міністром у справах міжнародного розвитку та глобальної кліматичної політики Деном Йоргенсеном і представниками бізнесу країни, повідомляє пресслужба Офісу президента в понеділок, 21 серпня.

Зазначається, що дружина президента подякувала за лідерство Данії у фінансовій допомозі нашій країні та за створення Фонду підтримки України. Кошти з нього спрямують на відновлення шкіл, лікарень, бомбосховищ, водо-, тепло- та енергопостачання, а також на активізацію української економіки та підтримку населення постраждалих від війни територій, насамперед Миколаєва.

Перша леді також відвідала в Копенгагені лікарню Марії Єлизавети для дітей, підлітків і молодих сімей (Mary Elizabeth's Hospital - Rigshospitalet for Children, Teens and Expecting Families). Дружина президента побувала в медустанові разом із міністеркою внутрішніх справ і охорони здоров'я Данії Софі Леде та директоркою проєкту лікарні Мерет Ланге.

"Особливо вдячна Данії та її медичним установам, які приймають на лікування та реабілітацію поранених українських воїнів і цивільних осіб", - сказала Зеленська.

Перша леді України запросила Софі Леде та Мерет Ленге взяти участь у першій конференції міністрів охорони здоров'я з усього світу під патронатом третього Саміту перших леді та джентльменів, що відбудеться в Києві 6 вересня.

"Війна в Україні змінила і європейську медицину. Викликів стає більше для всіх. Відповіддю на спільні загрози життю може бути лише співпраця для його порятунку", - наголосила Зеленська.

Вона розповіла, що саме для цього Україна ініціює створення програми міжнародного медичного партнерства. Це означає, що кожна зацікавлена країна може налагодити безпосередню співпрацю з конкретною лікарнею в Україні, обравши відповідний заклад зі свого боку.

"Ми пропонуємо розглянути налагодження прямої співпраці в межах цієї програми між лікарнею Марії Єлизавети для дітей, підлітків і молодих родин (Копенгаген, Данія) та Київською обласною дитячою лікарнею (Боярка, Україна). Ми пропонуємо співпрацю саме між цими медичними закладами, оскільки Рігсгоспіталітет у Копенгагені має унікальний досвід інтегрованих послуг для матерів і дітей. У цій лікарні отримують допомогу не лише діти й підлітки, а також вагітні жінки, що забезпечує безперервний процес спостереження та можливість раннього виявлення багатьох проблем і захворювань", - сказала перша леді.

У повідомленні наголошується, що за час дії програми медичної евакуації з України (з березня 2022 року) до Данії було вивезено 131 пацієнта, серед них 59 військовослужбовців, чотири дитини з мінно-вибуховими травмами. Королівство також прийняло на лікування 62 пацієнтів з онкологічними захворюваннями (більшість із меланомою шкіри).