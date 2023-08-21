Події

21:08 21.08.2023

Із Куп'янського району Харківської області евакуйовано майже 600 осіб, серед них 153 дітей

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Із Куп'янського району Харківської області евакуйовано майже 600 осіб, серед них 153 дітей

У Куп'янському районі триває обов'язкова евакуація мирного населення, було евакуйовано майже 600 осіб, серед них 153 дітей, повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"У Куп'янському районі триває обов'язкова евакуація. Ми прагнемо, щоб люди були в безпеці. Максимально можливій на цей момент. Силами поліції, місцевої влади та волонтерів уже евакуйовано майже 600 осіб, серед яких 153 дітей", - написав Клименко в телеграм-каналі в понеділок увечері.

Глава МВС також зазначив, що "поліція і ДСНС залишаються з місцевими жителями. Вони з честю виконують свої функції, незважаючи на труднощі".

Рятувальники і поліцейські були нагороджені за вірну службу.

Теги: #евакуація #харківщина

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