Події

20:59 21.08.2023

Зеленський закликав Грецію допомогти захисту чорноморської акваторії системами ППО

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Зеленський закликав Грецію допомогти захисту чорноморської акваторії системами ППО

Греція могла б зробити історичний внесок у безпеку Європи, якби допомогла із захистом чорноморської акваторії системами ППО, сказав в Афінах у понеділок президент України після переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

"Ми робимо все, щоб відновити безпеку на Чорноморському узбережжі. Україна створила альтернативний зерновий коридор. Він може працювати, але щоб його робота була стабільною, нам потрібне посилення повітряного щита і це дуже важливо для чорноморського регіону, зокрема міста Одеса", - сказав президент.

"І це може бути історичний внесок Греції, якщо ви допоможете нам із захистом чорноморської акваторії системами ППО", - зазначив він.

За словами президента, "дуже важливо, що компанії Греції готові взяти участь у транспортуванні українського зерна. Ми дуже на це розраховуємо".

Він також наголосив на важливості того, що Греція приєдналася до Декларації G-7 про гарантії безпеки для України. "Будемо продовжувати цю роботу на двосторонньому рівні", - зазначив Зеленський.

 

 

Теги: #греція #ппо #зеленський

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