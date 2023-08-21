Події

20:50 21.08.2023

Греція візьме участь у тренуваннях українських пілотів на F-16

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Греція візьме участь у тренуваннях українських пілотів на F-16

Греція візьме участь у тренуваннях українських пілотів на F-16, сказав після переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом у понеділок в Афінах президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні в нас є важливий результат для авіаційної коаліції. Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16", - сказав він.

"Ми вдячні, що буде оборонна підтримка Греції для України, наші команди відпрацьовують відповідні деталі", - сказав також він.

Теги: #греція #пілоти #тренування

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