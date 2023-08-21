Зеленський прибув до Греції для участі в саміті "Україна - Балкани"

Президент України Володимир Зеленський прибув до Греції для участі в саміті "Україна - Балкани", повідомив він у своєму телеграм-каналі.

"Продовжуємо візит до Греції (після візитів до Швеції, Нідерландів і Данії - ІФ-У). Ми вже прибули", - повідомив Зеленський.

Зокрема, у глави держави заплановані в Греції зустрічі з президенткою Катериною Сакелларопулу, переговори з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією.

"Порядок денний - усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі", - написав він.

Крім того, Зеленський візьме участь у саміті "Україна - Балкани", у межах якого проведе спільні зустрічі з балканськими лідерами з питань координації європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонної співпраці, безпеки та окремі переговори з двосторонніх питань.

Також у нього запланована зустріч із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.