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15:49 21.08.2023

Вибух у криміналістичному центрі МВС стався під час дослідження вибухонебезпечного предмета - ДБР

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Вибух у криміналістичному центрі МВС стався під час дослідження вибухонебезпечного предмета - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування вибуху, що стався 19 серпня на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України, внаслідок якого загинули чотири працівники центру.

"Працівники ДБР розпочали розслідування щодо факту вибуху на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України. Внаслідок події, яка сталася у Києві 19 серпня 2023 року на Великій Кільцевій, загинули чотири працівники експертної установи", - йдеться в повідомленні ДБР.

Як повідомляється, під час першочергових слідчих дій "встановлено, що трагедія сталася під час дослідження експертами на території установи вибухонебезпечного предмета. Під час роботи обʼєкт дослідження здетонував. Загинули чотири працівники центру, пошкоджено фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки".

Працівники ДБР одразу провели огляд місця події, призначили судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитали співробітників ДНДЕКЦ МВС України та інших свідків.

Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 267 (порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки) КК України.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Київської області.

Теги: #вибух #мвс #дбр

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