Київ отримав від українських благодійників три міські автобуси, а від німецьких партнерів - іще три "швидкі" - мер

Київ отримав від українських благодійників три міські автобуси Mercedes Citaro, повідомляється на офіційному сайті мера української столиці Віталія Кличка.

"Їх придбала в Німеччині компанія "Київпассервіс" і подарувала місту. Ці автобуси в хорошому технічному стані й уже скоро вийдуть на маршрути Києва", - розповів мер столиці.

Іще три карети швидкої допомоги на базі Mercedes Sprinter українській столиці передало німецьке місто-партнер Гамбург. "Ці автомобілі особливі тим, що мають потужні двигуни та спарені задні колеса. А також великий салон для транспортування хворих. Машини вже дооснащуються відповідно до наших вимог. І незабаром вони стануть на чергування в столиці", - повідомив Кличко.

Загалом від початку широкомасштабної війни Київ залучив і отримав від європейських партнерів і благодійників 47 сучасних карет швидкої допомоги, 41 пожежний автомобіль і 82 міські автобуси.