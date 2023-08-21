Події

04:29 21.08.2023

Ворог обстріляв Донецьку область, поранено чотирьох мешканців

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Російські окупанти в неділю обстріляли Авдіївку, Красногорівку та Торецьк, четверо цивільних зазнали поранень, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"20 серпня 2023 року окупанти в черговий раз здійснили обстріли населених пунктів Донеччини. Зокрема, у ворожий вогонь потрапили міста Авдіївка та Красногорівка, а також с.Петрівка м.Торецька", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними відомства, проти мирного населення окупанти використали артилерію.

Внаслідок влучень по житлових кварталах отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості четверо громадян – жінки 51 та 57 років та двоє чоловіків 54 та 81 року.

Як повідомляється, двоє постраждалих під час обстрілів перебували на території власних приміщень, ще двоє – чоловік та жінка у транспортних засобах, коли рухалися одним з автошляхів регіону.

З осколковими пораненнями, струсом головного мозку та контузією вони доставлені до медичних закладів.

Зазначається, що в результаті вибухів пошкоджено житлові будинки, паркани, господарські споруди.

Донецька прокуратура здійснює досудові розслідування щодо кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 ККУ).

Теги: #україна #донецька #поранені #обстріли

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