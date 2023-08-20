Зеленський: Ми не почали контрнаступ раніше, бо не мали чим

Українські військові не починали контрнаступ раніше, оскільки в України для цього не було великого обсягу необхідного озброєння і техніки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наші військові не починали контрнаступ (раніше середини 2023 року - ІФ-У), тому що не було чим. Тому що в нас був дефіцит танків. Можуть загинути тисячі людей. Ви пройдете один, два, три, п'ять кілометрів, але ви втратите тисячі людей. Ви не досягнете тієї мети, яка єдина, яка нам усім потрібна. Це деокупація, повна деокупація всієї нашої території. Ось і все, ми чекали, поки у нас будуть потужності", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єркою Данії в неділю.

За цей час, як наголосив президент, російські військові споруджували укріплення, копали окопи.

"Це зрозуміло. Багато укріплень вони зробили ще 8 років тому, я вам скажу відверто. Починаючи з 14-го, 15-го, 16-го років. Вони все це робили, на Донбасі вони це робили. Після того як окупували частини нашого Донбасу", - сказав він.

Водночас, за словами Зеленського, "контрнаступ України - це дуже складний процес, але ми, не втрачаючи нашої мотивації, йдемо вперед", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що не може сьогодні критикувати західних партнерів за те, що вони не передавали більшого комплексу необхідного Україні озброєння термінами раніше.

"Тому що сьогодні, як і кожен українець, я отримую підтримку від наших партнерів. І тому я можу бути сьогодні за таку підтримку лише вдячним", - резюмував Зеленський.