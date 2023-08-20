Данія надасть Україні 19 винищувачів F-16

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про надання Україні 19 винищувачів F-16.

"Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 винищувачів Україні. Разом із Нідерландами ми перша країна, яка може зробити серйозне, непорушне зобов'язання надати винищувачі. І сподіваюся, що інші країни наслідуватимуть цей приклад", - сказала вона в неділю в Копенгагені після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, "ми сподіваємося і віримо, що данські винищувачі допоможуть захистити ваше небо, захистити український народ і допомогти Україні повернути собі землі, які по праву вам належать".

"Пане Зеленський, будь ласка, прийміть цей подарунок як ознаку того, що данці підтримують вас у вашій боротьбі за свободу. Ми на вашому боці як зараз, так і в майбутньому".