Події

19:20 20.08.2023

Данія надасть Україні 19 винищувачів F-16

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Данія надасть Україні 19 винищувачів F-16

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про надання Україні 19 винищувачів F-16.

"Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 винищувачів Україні. Разом із Нідерландами ми перша країна, яка може зробити серйозне, непорушне зобов'язання надати винищувачі. І сподіваюся, що інші країни наслідуватимуть цей приклад", - сказала вона в неділю в Копенгагені після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, "ми сподіваємося і віримо, що данські винищувачі допоможуть захистити ваше небо, захистити український народ і допомогти Україні повернути собі землі, які по праву вам належать".

"Пане Зеленський, будь ласка, прийміть цей подарунок як ознаку того, що данці підтримують вас у вашій боротьбі за свободу. Ми на вашому боці як зараз, так і в майбутньому".

 

 

Теги: #україна #данія #f_16

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