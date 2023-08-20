Події

18:56 20.08.2023

Зеленський зустрінеться в Данії з прем'єром і членами королівської родини

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Зеленський зустрінеться в Данії з прем'єром і членами королівської родини

Президент України Володимир Зеленський має намір провести зустрічі в Данії з главою уряду, членами королівської сім'ї, депутатами данського парламенту і представниками бізнесу та обговорити з ними, зокрема, питання військової допомоги Україні і постачання винищувачів F-16.

"Данія. Продовжуємо роботу щодо посилення України, захисту наших людей. Зустрінуся з пані прем'єр-міністром Метте Фредеріксен, з королівською родиною, з лідерами партій, членами Фолькетингу та представниками данського бізнесу. Розвиваємо співпрацю. Готуємо додаткові хороші новини для українських воїнів. Рухаємося далі в питанні F-16", - написав Зеленський у телеграмі в неділю.

Теги: #данія #зеленський

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