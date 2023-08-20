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16:20 20.08.2023

F-16 Україні передадуть Нідерланди та Данія - Рютте

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F-16 Україні передадуть Нідерланди та Данія - Рютте

Нідерланди і Данія зобов'язуються передати Україні літаки F-16, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"У травні Нідерланди оголосили, що ми будемо навчати українських військових для розгортання літаків F-16. Але всі розуміють, що неможливо проводити навчання, якщо немає літаків. Іншими словами, для навчання на літаках потрібна доставка літаків. І сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди і Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні та українським Повітряним силам, коли будуть виконані умови для такого передання", - сказав він.

"І я гордий оголосити, що сьогодні ми також почали переговори про двосторонній меморандум, про довгостроковий внесок Нідерландів у контексті Декларації безпеки "Великої сімки", - сказав Рютте.

 

Теги: #нідерланди #данія #f16

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