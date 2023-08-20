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15:58 20.08.2023

Зеленський домовився з прем'єром Нідерландів про кількість літаків F-16, які будуть передані Україні

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Зеленський домовився з прем'єром Нідерландів про кількість літаків F-16, які будуть передані Україні

Президент України Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте про кількість літаків F-16, які будуть передані українській стороні.

"Ми з Марком домовилися про кількість F-16 - ми можемо про це говорити - які будуть надані Україні після тренування пілотів та інженерів", - сказав Зеленський на пресконференції в Нідерландах після зустрічі з Рютте.

"Ми відчували, що ця війна йде до завершення, до завершення перемогою вільного народу, вільного українського народу. F-16 неодмінно дадуть нову таку енергію, упевненість, нову мотивацію і для воїнів, і для цивільного населення, і дадуть, я впевнений, новий результат для України та всієї Європи", - заявив Зеленський.

Рютте, зі свого боку, зазначив, що Нідерланди мають 42 літаки. "Я не можу сказати точно, але ми працюємо від тієї точки, що у нас є 42 тут, у нашій країні", - сказав він.

За словами прем'єра Нідерландів, "зараз відбувається навчання мовне і в майбутньому, в якому почнеться військове навчання, а потім воно перейде до Румунії". "Тобто це буде робитися дуже швидко для того, щоб передати літаки в Україну, а тим самим ми повинні працювати над інфраструктурою, щоб ці літаки могли злетіти і сісти безпечно в Україні", - сказав Рютте.

Теги: #україна #нідерланди #f16

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