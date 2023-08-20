Події

12:34 20.08.2023

Корабельне угруповання РФ у Чорному морі збільшилося до 7 кораблів

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Корабельне угруповання РФ у Чорному морі збільшилося до 7 кораблів

Корабельне угруповання РФ у Чорному морі станом на 12:00 неділі збільшилося до 7 кораблів, повідомляють Сили оборони півдня України.

"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 7 одиниць у Чорному та 1 - в Азовському морях. Бойове чергування в морі продовжує підводний ракетоносій, споряджений 4 "Калібрами", - ідеться в повідомленні Сил оборони півдня.

Як зазначається в повідомленні, рівень ракетної загрози залишається високим.

Раніше повідомлялося про 5 військових кораблів РФ на бойовому чергуванні в Чорному морі.

Теги: #рф #чорне_море #кораблі

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