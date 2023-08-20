Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів, 33 артсистеми, 22 безпілотники, 11 бронемашин, шість танків, по три РСЗВ і ППО, а також 20 одиниць авто і спецтехніки, повідомили в Генштабі Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 257470 (+460) осіб ліквідовано, танків - 4346 (+6) од, бойових броньованих машин - 8435 (+11) од, артилерійських систем - 5245 (+33) од, РСЗВ - 717 (+3) од, засобів ППО - 489 (+3) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4304 (+22), крилаті ракети - 1406 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7680 (+15) од, спеціальна техніка - 790 (+5)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.