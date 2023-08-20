Події

03:30 20.08.2023

США рішуче засуджує ракетну атаку РФ на мирних жителів Чернігова - Блінкен

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США рішуче засуджує ракетну атаку РФ на мирних жителів Чернігова - Блінкен

США рішуче засуджує ракетний обстріл, внаслідок якого постраждали мирні жителі Чернігова, та закликає Росію припинити її жорстокі заходи ведення війни, повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен у ніч на неділю.
"Ми рішуче засуджуємо черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова. Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з сім'ями жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України. Росія має припинити свою жорстоку війну зараз", - написав він у Twitter.
Посол США в Україні Бріджіт Брінк також засудила ракетну атаку Росії по центру Чернігова у ранок суботи, 19 серпня.
"Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджувалися чудовою суботою – святом в Україні – ніколи не мали загинути або отримати поранення", - написала вона у Twitter.
Брінк також підкреслила, що "російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах та населенню відображають глибину, на яку Росія опустилася, і має зупинитися".

 

 
Теги: #рф #посол #атака #україна #чернігів #засудження #блінкен

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