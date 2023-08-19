Події

21:56 19.08.2023

Влада на заході США та Мексики готується до приходу урагану "Гіларі"

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Влада на заході США та Мексики готується до приходу урагану "Гіларі"

Влада американського штату Каліфорнія, а також заходу Мексики веде підготовчі заходи у зв'язку з наближенням урагану "Гіларі", повідомляє в суботу Associated Press.

"Гіларі", як очікується, добереться до Каліфорнійського півострова в неділю, а потім вирушить на північ, і до вечора неділі або понеділка він увійде в історію як перший тропічний шторм, що обрушився на Південну Каліфорнію за останні 84 роки", - зазначає агентство.

Національний центр США зі стеження за ураганами оприлюднив попередження про загрозу тропічного шторму для значної частини регіону Південної Каліфорнії - від тихоокеанського узбережжя до гір і пустель у внутрішніх районах. Влада Лос-Анджелеса готує прихистки, місця в лікарнях, запаси продовольства. Співробітники місцевого департаменту шерифа розшукують безхатьок і радять їм піти подалі від водойм. У регіоні укріплюють піщані насипи для захисту населених пунктів, які лежать низько. У містах, зокрема в штаті Аризона, роздають мішки з піском, щоб допомогти зберегти споруди в разі затоплення.

Закрито Національний парк Джошуа-Трі та Національний заповідник Мохаве. Компанія SpaceX щонайменше до понеділка скасувала запуск ракети із супутниками, який мала здійснити з центральної частини узбережжя Каліфорнії.

Напередодні президент США Джо Байден оголосив, що Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях розгортає персонал і перекидає необхідні вантажі в регіон.

Тим часом є побоювання, що ураган призведе до повеней у мексиканському штаті Нижня Каліфорнія, зокрема в місті Тігуана, яке межує зі США, з населенням у 1,9 млн осіб. Мер Монтсеррат Кабальєро Рамірес заявила, що влада організовує укриття в зонах підвищеного ризику.

"Наше місто вразливе, через ландшафт і через те, що воно розташоване на одному з найбільш жвавих кордонів у світі", - пояснила вона.

Наразі "Гіларі" присвоєно четверту категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона. Швидкість вітру сягає 215 км/год. Увечері в п'ятницю ураган перебував за 460 км на північний захід від Каліфорнійського півострова і рухався на північний захід зі швидкістю 20 км/год. Потім він, найімовірніше, поверне на північ. Синоптики припускають, що хоча "Гіларі" добереться до Каліфорнії приблизно в понеділок, дощі можуть початися вже в суботу. Очікується, що в регіоні Південної Каліфорнії та штаті Невада випаде 8-15 см опадів, місцями - 25 см.

 

 

Теги: #ураган #сша #мексика

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