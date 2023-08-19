Події

19:08 19.08.2023

У результаті обстрілів Нікопольського району постраждала пенсіонерка - голова облради

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Протягом доби російські окупанти тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого дістала поранення 82-річна жінка, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграмі в суботу ввечері.

"Унаслідок обстрілу Нікополя постраждала 82-річна жінка. З нею все добре - лікується амбулаторно. Пошкоджено 3 приватні будинки, 2 господарські будівлі та газопровід", - поінформував Лукашук щодо наслідків атаки.

Він уточнив, що росіяни двічі обстріляли з артилерії Нікополь і один раз Марганецьку громаду.

За словами голови облради, в інших громадах області день минув спокійно.

 

Теги: #обстріли #нікополь #дніпропетровська_область

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