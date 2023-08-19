Уряд прискорить терміни проєктування Національного військового меморіального кладовища - Шмигаль

Уряд прискорить терміни проєктування Національного військового меморіального кладовища, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Прийняли документ, який врегульовує процедуру проектування такого меморіального кладовища на території Гатненської громади Фастівського району Київської області, а також механізм відведення земельних ділянок для зазначених потреб", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в неділю.

Прем'єр наголосив, що Україна має вшанувати пам'ять українських героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України.