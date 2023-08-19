Події

16:28 19.08.2023

Клименко: більшість постраждалих у Чернігові - люди, які перебували в транспорті або поверталися з церкви

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Клименко: більшість постраждалих у Чернігові - люди, які перебували в транспорті або поверталися з церкви

Більшість постраждалих унаслідок ракетного удару по центру Чернігова в суботу, 19 серпня, перебували за межами драмтеатру, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Основні жертви події перебували в автотранспорті або переходили дорогу, а також поверталися з церкви. Усі, хто перебував у драмтеатрі, вчасно спустилися в укриття. Співробітники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття", - розповів Клименко, повідомляє пресслужба МВС у телеграм-каналі.

Він уточнив, що за драмтеатром розташований великий парк, де з самого ранку була велика кількість дітей, а центральна площа була заставлена автомобільним транспортом.

Наразі правоохоронці документують військовий злочин РФ. Поліцейські оточили двори в центрі Чернігова та здійснюють поквартирний обхід будинків. У місті працюють додаткові патрулі.

Як повідомлялося, російські окупанти в суботу вранці завдали удару по драмтеатру в центрі Чернігова. Унаслідок влучання ракети сталося руйнування даху драмтеатру з подальшою пожежею.

Наразі відомо про 110 постраждалих і 7 загиблих.

19-21 серпня оголошено в Чернігові днями жалоби.

 

Теги: #клименко #мвс #чернігів

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