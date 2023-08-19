Пожежу в криміналістичному центрі МВС України ліквідовано

Пожежу в складському приміщенні в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області ліквідовано, повідомила Держслужба з НС.

"О 12:10 ліквідовано пожежу в складському приміщенні в с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського р-ну. Частково пошкоджено фасади, що розташовані поруч із місцем пожежі", - повідомила ДСНС у телеграм-каналі в суботу.

Залучалося від ДСНС 42 рятувальники та 9 од. техніки.

Раніше глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що пожежа сталася в складському приміщенні на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС (с.Петропавлівська Борщагівка, Київська область). За інформацією глави МВС, є постраждалі працівники експертної служби. Говорячи про попередні причини пожежі, Клименко повідомив, що експерти Центру проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. "На жаль, сталася детонація", - написав він у телеграм-каналі в суботу.