Зеленський вирушив із робочим візитом до Швеції

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською вирушив із робочим візитом до Швеції.

"Робочий візит разом із першою леді до Швеції. Зустрічі з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI, королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом і главами парламентських партій. Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу і незалежність", - повідомив глава держави у своєму телеграм-каналі.

Як зазначив президент, першочерговим завданням візиту є посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двостороннього співробітництва, зокрема в ОПК, європейська інтеграція України та спільна безпека в євроатлантичному просторі, а також повна підтримка Швеції щодо України на шляху до НАТО.

"Упевнені, що разом гарантуємо надійний мир у всьому балто-чорноморсько-азовському регіоні", - написав Зеленський.