На Житомирщині ворог атакував дронами об'єкт інфраструктури, масштаб пошкоджень уточнюється - ОВА

У ніч на суботу російські окупанти атакували дронами-камікадзе один з об'єктів інфраструктури в Житомирській області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

"Житомирська область. Ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яку локалізували фахівці ДСНС. Жертв і постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється", - написав він у телеграм-каналі в суботу.