Події

08:22 19.08.2023

Сили оборони за добу ліквідували 500 окупантів, загальні втрати противника перевищили 257 тис. особового складу

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Сили оборони за добу ліквідували 500 окупантів, загальні втрати противника перевищили 257 тис. особового складу

Сили оборони за добу ліквідували 500 окупантів, 8 танків, 14 бронемашин, 19 артсистем, 6 безпілотників, 9 одиниць авто і спецтехніки, повідомили в Генштабі Збройних сил України в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 257010 (+500) осіб ліквідовано, танків - 4340 (+8) од, бойових броньованих машин - 8424 (+14) од, артилерійських систем - 5212 (+19) од, РСЗВ - 714 (+0) од, засоби ППО - 486 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4282 (+6), крилаті ракети - 1406 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7665 (+7) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 785 (+2)", - сказано у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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