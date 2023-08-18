Події

23:40 18.08.2023

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $406 млн попри подорожчання долара на готівковому ринку

1 хв читати
Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $406 млн попри подорожчання долара на готівковому ринку


 Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) в третій тиждень серпня знизився до $405,8 млн з $468,6 млн тижнем раніше.
Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 14 липня до 18 серпня 2023 року купівля ним валюти залишилася на рівні близько $1,0 млн, тоді як продаж зменшився з $469,4 млн до $406,7 млн.
На готівковому ринку долар протягом усього тижня дорожчав, у п'ятницю пробивши вперше з кінця квітня рівень 38 грн/$1. Загалом за тиждень він зріс у ціні на 60 коп. - приблизно до 38,05 грн/$1.
Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $194,2 млн, тоді як продав $15 млрд 617,5 млн.
Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в липні трохи зріс - до $1,946 млрд з $1,848 млрд у червні та $1,93 млрд у травні. Однак міжнародна фінансова підтримка становила минулого місяця близько $4,4 млрд. У результаті міжнародні резерви, що зросли в червні на 4,5% - до нового історичного максимуму $39,00 млрд, за підсумками липня додали ще 6,9% і встановили новий рекорд - $41,72 млрд.

Теги: #нбу #україна #інтервенції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:10 18.08.2023
Україна та ООН підписали превентивний план щодо запобігання порушенням прав дітей в умовах збройної агресії Росії

Україна та ООН підписали превентивний план щодо запобігання порушенням прав дітей в умовах збройної агресії Росії

10:54 18.08.2023
Міноборони Великої Британії підписало три контракти на передачу Україні засобів боротьби з дронами

Міноборони Великої Британії підписало три контракти на передачу Україні засобів боротьби з дронами

03:50 18.08.2023
Єрмак пропонує залучити СОТ до імплементації другого пункту "формули миру"

Єрмак пропонує залучити СОТ до імплементації другого пункту "формули миру"

02:49 18.08.2023
Україні можуть передати гелікоптери Мі-24 із Чехії

Україні можуть передати гелікоптери Мі-24 із Чехії

01:49 18.08.2023
США схвалили відправку F16 для України з Данії та Нідерландів

США схвалили відправку F16 для України з Данії та Нідерландів

01:36 18.08.2023
У Запоріжжі можливі пуски С300

У Запоріжжі можливі пуски С300

00:46 18.08.2023
У ОП відбулося перше засідання робочої групи щодо реалізації пункту безпеки "формули миру"

У ОП відбулося перше засідання робочої групи щодо реалізації пункту безпеки "формули миру"

23:33 17.08.2023
Зеленський підписав Закон про порядок відбору суддів Конституційного Суду

Зеленський підписав Закон про порядок відбору суддів Конституційного Суду

23:25 17.08.2023
Восени відбудеться масштабний Форум оборонних технологій

Восени відбудеться масштабний Форум оборонних технологій

23:14 17.08.2023
Дві нові пускові установки IRIS-T доставлені в Україну

Дві нові пускові установки IRIS-T доставлені в Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Напередодні Дня Незалежності наша команда працює особливо інтенсивно

Українські пілоти розпочнуть тренування на F-16 у Данії наприкінці цього місяця

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва на понад 9 млн грн

У Енергодарі в приміщенні окупаційної "поліції" зафіксовано вибух

США готові схвалити передання Україні F-16 третіми країнами після навчання українських льотчиків - Білий дім

ОСТАННЄ

Спецпрокуратура направила до суду звинувачення проти військовослужбовця, підозрюваного у передачі ворогові інформації про тероборону Києва

Напередодні Дня Незалежності наша команда працює особливо інтенсивно

Окупанти ввечері обстріляли Херсон, загинув літній чоловік, ще двоє людей дістали поранення

На таврійському напрямку за добу ліквідовано 64 окупанти та 20 одиниць техніки, зокрема вертоліт Ка-52

Пожежникам на Тенерифе поступово вдається взяти під контроль полум'я, але боротьба зі стихією триває

Нардеп пропонує посилити кримінальну відповідальність за корупцію під час війни

Російські окупанти за добу завдали одного ракетного і 31 авіаційного удару по території України

Раді пропонують визначити пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Криму і Севастополя

На сили безпеки і оборони Київ виділив 5 мільярдів гривень цього року і майже 1 мільярд минулого - Кличко

За програмою "єВідновлення" затверджено допомогу майже на 770 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА