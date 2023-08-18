Події

18:03 18.08.2023

Проєкт із допомоги росіянам здаватися в полон "Хочу жить" отримав уже понад 22 тис. звернень - спікер

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Проєкт із допомоги росіянам здаватися в полон "Хочу жить" отримав уже понад 22 тис. звернень - спікер

Державний проєкт "Хочу жить", що приймає звернення російських військових щодо добровільної здачі в полон, за рік свого існування отримав 22 239 звернень, щодня надходять 70-100 заявок, повідомив спікер проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко.

"Майже за рік існування проєкту ми отримали понад 22 тисячі звернень. Відвідування сайту - 46,2 млн, більшість із яких із території РФ. Чотири лідери - Москва, Санкт-Петербург, Краснодарський край, Нижньогородська область", - сказав він на брифінгу на тему "Поводження з полоненими військовослужбовцями країни-агресора в Україні" в п'ятницю.

Матвієнко розповів, що в проєкті працюють 10 операторів, які щодня обробляють від 70 до 100 звернень.

"Постійно Роскомнадзор намагається заблокувати наші ресурси. Вдалося заблокувати 256, проте наші фахівці працюють", - зазначив він.

Окрім того, Матвієнко наголосив, що ті, хто добровільно здався в полон, мають низку переваг, зокрема: можливість бути обміняними, можливість залишитися в полоні до кінця війни, можливість просити прихисток в Україні або інших країнах Європи.

Матвієнко також анонсував нову ініціативу на основі проєкту, яка буде покликана підтримати росіян, котрі не підтримують путінський режим.

Державний проєкт "Хочу жить" працює з вересня 2022 року. Проєкт покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон ЗСУ. Він передбачає Єдиний центр (сайт) і цілодобову гарячу лінію приймання звернень від військових РФ та їхніх сімей.

Теги: #військові_рф #хочу_жить

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