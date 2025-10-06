Проєкт "Хочу жить" оприлюднив російську статистику втрат: за 8 місяців РФ втратила 281550 осіб

За 8 місяців 2025 рок Росія втратила 281 550 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Про це свідчать дані російської статистики втрат, опублікованої проєктом "Хочу жить".

"З них: 86 744 загиблих, зокрема 1 583 офіцери і 8 633 зеки; 33 966 зниклих безвісти, зокрема 11 427 зеків; 158 529 поранених, зокрема 6 356 офіцерів і 16 489 зеків; 2 311 потрапили в полон", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Втрати військової техніки склали 13 145 одиниць безповоротно, а 48 458 теоретично можуть бути відновлені.

Середні щомісячні втрати становлять 35 193 осіб і 7 700 одиниць техніки, з яких 1 643 одиниці безповоротно.

"Щодня російська армія втрачає в середньому один батальйон убитими і зниклими безвісти - 496 осіб. Щомісяця 7 бригад ЗС РФ гине повним складом. Ці показники можна порівняти з втратами СРСР під час Східно-Прусської наступальної операції, коли загинуло 126 тисяч солдатів, але водночас совєти зайняли північ Польщі і всю Пруссію разом із фортецею Кенігсберг. Сучасні російські генерали бездарно поклали 120 тисяч осіб, але не здатні протягом кількох років захопити Покровськ", - зазначили в проекті.

Також наголошується на показовості співвідношення втрат. Через відсутність нормальної системи евакуації поранених з поля бою, на 1 загиблого припадає лише 1,3 поранених солдатів. Це свідчить про низький рівень виживання поранених, яких погано навчають тактичної медицини і зазвичай кидають без допомоги після поранення.

"Абсолютним лідером за втратами є угруповання військ "Центр" у складі 2-ї та 51-ї загальновійськових армій. 2-а ЗА під командуванням Раміля Ібатулліна і найбільш "м’ясні" підрозділи, що входять до її складу, - 27-й МСД і 30-й ОМСБр, втратили безповоротно 15 310 і пораненими 16 260 осіб. 51-ша загальновійськова армія, якою командує Сергій Мільчаков, і до складу якої входять не менш відомі "м’ясні" підрозділи - 1-ша, 5-та, 114-та, 132-га, 110-та, 9-та мотострілецькі бригади, зуміла угробити 13 тисяч людей безповоротно і 14 201 пораненими. Саме в 51-й ОА найбільші втрати техніки - 1 642 одиниць безповоротно. Далі, з помітним відривом, але з не менш вражаючими втратами, йде 1-ша танкова армія у складі угруповання військ "Захід" - 9 987 безповоротно і 11 411 пораненими. Елітні російські частини, які командування ЗС РФ намагається берегти, втратили 2 272 десантників вбитими і зниклими безвісти та 3 191 поранених", - вказується у повідомленні.

"Не дивно, що російська влада не поспішає збирати тіла загиблих, приховуючи втрати. Єдиний раз, коли МО РФ сильно занизивши озвучило кількість загиблих офіційно, був 25 березня 2022 року. Тому російському суспільству потрібно бути морально готовим до того, що, коли війна закінчиться, їм, можливо, озвучать реальну кількість загиблих, зниклих безвісти і поранених. А це число з початку вторгнення в лютому 2022 року вже значно перевалило за 1 млн осіб і 50 тисяч одиниць техніки. Така ціна путінського правління і його підтримки російським народом", - резюмували в проєкті.