Україна 27 листопада в односторонньому порядку передала Росії 14 цивільних осіб – проєкт "Хочу жить"

Україна 27 листопада в односторонньому порядку передала Росії 14 цивільних осіб, 28 листопада планується передача ще однієї групи громадян РФ, повідомила пресслужба проєкту "Хочу жить".

"Сьогодні Україна в односторонньому порядку передала Росії 14 цивільних осіб. Завтра на батьківщину буде повернута ще одна група громадян РФ, і така практика буде продовжуватися", йдеться у повідомленні проєкту у телеграм-каналі у четвер.

"У той же час, - зазначається у повідомленні - в Росії незаконно утримуються тисячі українських цивільних — жінок, дітей, літніх людей. З перших днів повномасштабного вторгнення російські військові систематично брали цивільних у заручники. Людей затримували, піддавали тортурам, а потім вивозили до Росії. Значну частину цих людей російська сторона оголошує "військовополоненими" і погоджується повертати лише в обмін на своїх військовослужбовців, які потрапили в полон".

Повідомляється, що наразі Україні вдалося повернути 372 цивільних заручників. Серед них — 51-річний Сергій Ахметов з Бучі, майстер з виготовлення розвиваючих іграшок для дітей. 9 березня 2022 року російські військовослужбовці увірвалися в його будинок, побили його і через Білорусь вивезли до Росії. До жовтня 2025 року його утримували в СІЗО Брянська і Володимира, а потім в одній з колоній Мордовії. Сергія не судили, він не був військовополоненим, проте Росія утримувала викраденого цивільного три з половиною роки і повернула його тільки в обмін на свого військовослужбовця.

"Аналогічно нелюдяно в Росії поводяться і з депортованими громадянами України. Людей навмисно вивозять у буферну зону на російсько-грузинському кордоні, при цьому не надаючи їм жодних документів, позбавляючи можливості перетнути кордон. Люди місяцями живуть у підвалах КПП", - наголошують у проєкті "Хочу жить".

"Україна залишається правовою державою. На відміну від путінської Росії, ми не використовуємо людей як заручників, не граємо їхніми життями. Ми діємо в рамках міжнародного гуманітарного права і продовжуємо повертати громадян Росії їхнім сім’ям в односторонньому порядку, підтверджуючи відповідальне ставлення України до питань захисту життя і прав людей", - наголосили у проєкту "Хочу жить".

"Хочу жить" – проєкт Координаційного штабу для добровільної здачі в полон військовослужбовців збройних сил російської федерації. Реалізується з вересня 2022 року.